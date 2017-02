Tyskland: PMI bedre end ventet i februar

PMI-barometeret over indkøbschefernes syn på aktiviteten i Tyskland udviklede sig bedre end ventet i februar.



Indekset for fremstillingsindustrien steg i den foreløbige opgørelse til 57,0, hvor økonomerne ifølge Bloomberg News regnede med indeks 56,0, efter at det hed 56,4 i januar.



For servicesektoren steg Markits PMI til 54,4 mod indeks 53,4 måneden før. Der var ifølge Bloomberg News ventet en fremgang til indeksværdi på 53,6.



Det samlede indeks steg til 56,1 mod det ventede 54,8 ifølge Bloomberg, hvilket var det samme som måneden før.



/ritzau/FINANS