Jobfesten i 2016 slog alle forventninger

Jobfesten på det danske arbejdsmarked overgik alle forventninger i 2016. Nye tal fra Danmarks Statistik (DST) viser, at lønmodtagerbeskæftigelsen steg med 3000 personer i december. Samlet er der i løbet af 2016 blevet 46.600 flere personer med et lønmodtagerjob, svarende til en gennemsnitlig månedlig stigning på 3900.



Fremgangen er ifølge Danske Bank bredt fordelt i den private sektor med fremgang i industrien, byggeriet og især inden for handel og transport.



”Både stigende eksport og stigende forbrug herhjemme trak de flere job med sig, og dermed må man sige, at opsvinget overraskede positivt sidste år,” siger Las Olsen, cheføkonom Danske Bank.



I 2015 steg lønmodtagerbeskæftigelsen med 41.296 i 2015, og der er udsigt til fortsat fremgang, da virksomhedernes beskæftigelsesforventninger steg markant i januar til det højeste niveau i 11 måneder.



”Dagens jobtal er kort og godt bomstærkt,” siger Tore Stramer cheføkonom i Nykredit.



Vejrer morgenluft



Siden foråret 2013 er der kommet 133.000 flere i arbejde, men den samlede beskæftigelse har endnu ikke nået toppunktet fra marts 2008 – der mangler fortsat 49.000 personer op til den rekord.



”Beskæftigelsen i særligt industrien og i byggeriet ligger fortsat langt fra toppen tilbage i 2008, mens den samlede beskæftigelse i serviceerhvervene allerede har passeret toppen fra 2008. Der er dog tegn på at industrien er ved at vejre morgenluft – ikke blot herhjemme, men også rundt om os i verden er tillidsindikatorerne for industrien hoppet i vejret de seneste måneder,” siger Signe Roed-Frederiksen, cheføkonom i Arbejdernes Landsbank.



Reformbehov



Der er dog malurt i bægeret for væksten er ikke steget i samme grad som beskæftigelsen, påpeger Steen Bocian, cheføkonom i Dansk Erhverv.



Væksten i dansk økonomi blev sidste år på 1,1 pct.



”Da beskæftigelsen steg således betydeligt mere end væksten, så faldt produktiviteten sidste år. Det er naturligvis ikke ønskværdigt – da produktivitetsvækst er det, som på den lange bane, der skal sikre os velstandsfremgang,” siger Steen Bocian og fortsætter:



”Selvom fremgangen på arbejdsmarkedet er glædelig, så er der således desværre også en bagside af medaljen. Den faldende produktivitet bør tiltrække sig politisk opmærksomhed. Det er et reelt problem i dansk økonomi – og det har desværre været et problem længe."



Bocian peger på, at der er behov for reformer, som øger produktivitetsvæksten.



”Derudover så er vi også nød til at kigge på reformer, som kan øge arbejdsudbuddet, så vi ikke kommer i en situation, hvor flaskehalsene på arbejdsmarkedet vokser sig for store,” siger Steen Bocian.