Japansk PMI-tillid forbedret igen i februar

Tilliden til fremtiden i den japanske fremstillingssektor blev igen forbedret i februar.



Det viser af PMI-indekset fra Markit Economics og Nikkei tirsdag morgen.



Det foreløbige PMI-indeks for den japanske fremstillingssektor viste en aflæsning på 53,5 i februar mod en opgørelse på 52,7 i januar.



"Den japanske produktionsmotor skiftede til et højere gear i februar i takt med en accelereret stigning i såvel produktion, som nye forretninger og beskæftigelse. Konklusionen er en efterfølgende erhvervstillid på et rekordniveau, med vareproduktionen holdt oppe af det stærkeste opsving i sektoren i 35 måneder," vurderer økonom Samuel Agass fra Markit Economics i en kommentar.



Økonomen finder det samtidig opmuntrende, at de endnu ikke færdigbehandlede ordrer viser en stigning for første gang i 14 måneder, idet det øger presset på kapaciteten og sikrer, at væksten vil blive fastholdt på et solidt niveau i minimum første halvdel af indeværende år.



De officielle PMI-data offentliggøres i næste uge.



/ritzau/FINANS