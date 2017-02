Økonomer: Opløftende forbrugertillidsindeks viser god stemning

Stigende forbrugertillid i frebruar er et udtryk for god stemning og sund købelyst ved de danske forbrugere, vurderer flere danske økonomer.



Forbrugertilliden landede i februar på 4,8 efter januar 4,5.



Det viste tal fra Danmarks Statistik



- Den nyvundne fremgang i forbrugertilliden skyldes hovedsageligt, at forbrugerne har skruer markant op for vurderingen af såvel Danmarks og familiens egen økonomiske situation i dag sammenlignet med for et år siden, skriver cheføkonom i Nykredit, Tore Stamer i en kommentar.



- Det viser med al tydelighed, at det privatøkonomiske fundament under danskerne er solidt i øjeblikket. Renterne er meget lave, beskæftigelsen i den private sektor er stadig i fremgang, boligpriserne stiger pænt i en stadig større del af landet, inflationen er meget lav, og reallønnen stiger pænt for langt de fleste. Der er altså al mulig grund til at forvente en fortsat fremgang i privatforbruget, skriver han endvidere.



Niels Rønholt, der er cheføkonom i Jyske Bank, påpeger, at når man tænker på de globale omstændigheder, hvor Trump kan gøre stor skade med sin handelspolitik og herhjemme, hvor vi har et boligmarked i vinterhi, er forbrugertillidsindekset særligt opløftende.



- Set i det lys er det positivt, at forbrugertilliden holder sig på det nye, højere niveau, skriver han i en kommentar.



Andre økonomer peger dog på, at selv om det er fine nøgletal, er det ikke fordi, at Danmark står over for en decideret forbrugsfest.



- Vi venter en lille stigning i forbrugskvoten, som her ovenpå krisen fortsat ligger på et lavt niveau. Der er dog ikke basis for at vente høj forbrugsvækst – beskæftigelsesvæksten ventes blandt andet at løje af, og dertil kommer, at der er udsigt til svagt stigende renter, hvilket også vil dæmpe fremgangen i det private forbrug, skriver Dansk Erhvervs cheføkonom Steen Bocian.



- Dagens tal indikerer, at dansk økonomi fortsat vil få medvind fra større købelyst hos de danske forbrugere, men der bliver næppe tale om en forbrugsfest, understreger Sydbanks makroøkonom til Søren V. Kristensen.



Indikatorerne for familiens situation og Danmarks økonomiske situation i dag er henholdsvis 4,5 og 6,9, hvor gennemsnittet for disse indikatorer i det seneste halve år er henholdsvis 4,0 og 3,2.



