Danmark: Forbrugertilliden kravler en smule op

Relateret indhold Artikler

Den danske forbrugertillid voksede en anelse i februar, da den steg til 4,8 fra 4,5 måneden før.



Indikatorerne for familiens situation og Danmarks økonomiske situation i dag er henholdsvis 4,5 og 6,9, hvor gennemsnittet for disse indikatorer i det seneste halve år er henholdsvis 4,0 og 3,2.



- Forbrugerne vurderer, at familiens økonomiske situation i dag er bedre end for et år siden, skriver Danmarks Statistik.



- Forbrugerne vurderer ligeledes, at Danmarks økonomiske situation er bedre end for et år siden, hedder det videre.



Forventningerne til fremtiden er fortsat lyse, fremgår det:



- Forbrugerne forventer fortsat, at Danmarks økonomiske situation om et år vil være bedre end i dag. Indikatoren ligger på 3,3, mens gennemsnittet for det seneste halve år er minus 1,0, skriver Danmarks Statistik.



/ritzau/FINANS