Fed-chef er komfortabel med at hæve renten nu

Chefen for den amerikanske centralbanks afdeling i Cleveland, Loretta Mester, er "komfortabel" med at hæve renterne på nuværende tidspunkt, hvis økonomien fortsat udfolder sig på samme måde sol hidtil.



"Vi havde et midlertidigt olieprischok, som holdt inflationen nede, og vi havde en dollarstyrkelse som holdt inflationen nede. Begge dele er overstået og tendensen i inflationen er nu, at den bevæger sig opad," pointerede Loretta Mester på et centralbank-seminar i Singapore mandag morgen.



"Så jeg er overbevist om, at inflationen er tæt på målet og bevæger sig i retning af målsætningen. Jeg vil være komfortabel med en stigning i fedfunds-renten på det her tidspunkt, hvis økonomien bliver ved med at køre, som den gør."



Federal Reserves topchef Janet Yellen sagde i sidste uge, at USA's centralbank sandsynligvis vil være nødsaget til at hæve renten på et af de kommende møder, selv om hun markerede en betydelig usikkerhed omkring den økonomiske politik under præsident Donald Trump.



/ritzau/FINANS