Efter kritik af skæv skattereform: Også godt for billige boliger

Det er rigtigt, at husejere i Odsherred, Lolland og Lemvig får den relativt største lettelse i skattereformen. De har hidtil betalt for meget i boligskat. Derfor får de reguleret deres samlede boligskat mest.



Det siger Dansk Folkepartis finansordfører, René Christensen.



Han reagerer på tal fra Skatteministeriet, der er offentliggjort i Jyllands-Posten søndag. De viser, at det er provinskommuner som Odsherred, Lolland og Lemvig, der står til at få den relativt største skattelettelse.



En typisk husejer i Odsherred får halveret sine samlede boligskatter i 2021 fra 13.600 kroner om året, som reglerne er nu, til at betale 7300 kr. med de nye regler.



Det er en skattelettelse på 6300 kr. eller 47 pct.



Frederiksberg sparer mest i kroner og øre



En husejer på Frederiksberg får størst skattelettelse i kroner og øre. Fra 69.200 kr. i boligskatter i 2021, som reglerne er nu, til 59.000 kr. efter de nye regler.



Det er en skattelettelse på godt 10.000 kr. eller 15 pct.



Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet har kritiseret en "geografisk skævhed" i regeringens udspil. Den gavner boligejere i rige kommuner nord for København og områder omkring Aarhus modsat fattigere områder, mener de.



S og DF fokuserer på, at grundskylden fastfryses indtil 2021, mens regeringen vil fjerne knækket, som giver højere topskat på dyre boliger.



"Man vil fjerne knækket, som nu er på tre millioner kroner. Så gør man rabatordningen livslang, så længe man bor i boligen. Vi vil se på modeller, som også udfaser rabatten," siger René Christensen til Ritzau.



Socialdemokratiets skatteordfører, Jesper Petersen, mener, at Skatteministeriets tal er en "grov manipulation".



"De undlader med vilje at indregne de ting, som skal finansiere regeringens bolig-skatteudspil," siger Jesper Petersen.



Dansk Folkepartis finansordfører understreger, at den lavere boligskat ikke omfatter overgangsordningen. Det er en skatterabat til boligejere, som hidtil er sluppet for billigt i skat.



