Grækenlands offentlige finanser viser det næststørste overskud blandt alle EU-lande, når man renser for renteudgifter til landets store statsgæld - kun overgået af Cypern.



Landet har vendt bøtten og har en fair chance for at stå på egne ben, hvis landets kreditorer eftergiver en del af gælden, vurderer Sydbanks cheføkonom, Jacob Graven.



Grækenlands statsbudget for 2016 viser et overskud på 2,3 pct. af BNP før renteudgifter, hvilket er markant bedre end målsætningen på 0,5 pct., men der er lang vej igen, før investorerne er tilfredse, og tæller man renterne med, er der stadigvæk røde tal på bundlinjen på statsbudgettet.



"Betingelsen for, at grækerne kan låne flere penge, er, at Grækenland kan fremvise et overskud før renteudgifter på hele 3,5 prct. fra 2018 og mange år frem. Vi vurderer på linje med IMF, at det krav er urealistisk," skriver Sydbanks cheføkonom i en kommentar.



IMF, Den Internationale Valutafond, ser derfor ikke andre muligheder, end at en del af landets gæld på knap 180 pct. af landets BNP eftergives, men det vil Tyskland og resten af EU ikke gå med til.



Indtil det tyske valg er overstået til efteråret, vil gældseftergivelse næppe komme på tale, vurderer Jacob Graven, der på linje med IMF ser gældseftergivelse som den eneste måde, hvorpå Grækenland kan komme ud af den trængte situation.



"Grækenland skal have eftergivet en del af gælden. Det solide græske overskud før renteudgifter viser, at Grækenland derefter har en fair chance for at stå på egne ben," skriver cheføkonomen.



Det er Den Europæiske Centralbank, EU og IMF, som stod bag den seneste økonomiske redningspakke til Grækenland.



/ritzau/FINANS