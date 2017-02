Relateret indhold Artikler

De hidtil rekordhøje kinesiske investeringer i udlandet styrtdykkede i januar, i takt med at myndighederne optrappede kontrollen med opkøb af oversøiske aktiver for at begrænse kapitaludstrømningen fra landet. Samtidig faldt udlandets investeringer i Kina markant.



Det fremgår af nye data fra handelsministeriet i Beijing torsdag.



Kinas udenlandske investeringer faldt 35,7 pct. i januar fra et år tidligere, målt i yuan.



Samtidig dykkede de udenlandske direkte investeringer i Kina med 9,2 pct.



De oversøiske investeringer steg til rekord i 2016, hvilket medførte en kapitaludstrømning, som blev imødegået med foranstaltninger til regulering af valutamarkedet, samtidig med at den kinesiske regering har bebudet nye regler med henblik på at fastholde likviderne i landet, mens der dæmmes op for kapitaludstrømning og imødegås svækkelsen af yuan.



Faldet i de direkte udenlandske investeringer sætter spørgsmålstegn ved Kinas attraktivitet for investorer. Det er, selv om faldet primært er opstået på grund af et højt niveau sidste år, og de skævheder, der er forårsaget af det ugelange kinesiske nytår.



/ritzau/FINANS