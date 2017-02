Yellen: Brug for flere renteløft hvis økonomien fortsætter frem

Chefen for den amerikanske centralbank, Federal Reserve, Janet Yellen, vakler ikke i sin kurs for den amerikanske økonomi. Hun peger på, at der fortsat er brug for flere renteforhøjelser snart, hvis den amerikanske økonomi fortsætter i sit nuværende gear.



Sådan lyder det i Yellens imødesete tale for Senatet tirsdag eftermiddag dansk tid.



"På vores kommende møder vil rentekomitéen evaluere, hvorvidt beskæftigelsen og inflationen fortsætter med at udvikle sig på linje med forventningerne, og i det tilfælde vil en yderligere justering af renterne sandsynligvis være passende," siger Janet Yellen i talen.



Det er særligt fremgang i inflationen og på arbejdsmarkedet, der har fået centralbanken til at tilbagerulle sin lempelige kurs og hæve renten to gange over de seneste 14 måneder - én gang i december 2015 og igen i december sidste år.



Det var samtidig de to første renteløft i USA siden sommeren 2006, inden finanskrisen satte ind.



Centralbankchefen vil imidlertid ikke sætte nærmere tidspunkt på for den næste renteforhøjelse, efter at Federal Reserve i december sidste år varslede to til tre renteforhøjelser i 2017.



Det næste rentemøde i centralbanken og rentekomitéen Federal Open Market Committee (FOMC) er den 14. og 15. marts.



/ritzau/FINANS