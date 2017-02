Økonomer: Britisk økonomi bremser op trods fortsat inflation

Den britiske inflation fortsatte med at vise pæne takter i januar, hvor forbrugerpriserne steg med 1,8 pct. sammenlignet med januar 2016.



Det var ganske vist et lille hak under økonomernes forventninger om stigninger på 1,9 pct. ifølge estimater indsamlet af Bloomberg News, men inflationen nærmer sig fortsat Bank of Englands mål på 2,0 pct.



Der vil den også komme op, spørger man Sydbank, men alligevel venter banken en opbremsning i den ellers godt præsterende britiske økonomi i løbet af i år, fordi usikkerheden omkring konsekvenserne af brexit tiltager.



- Vi forventer, at den britiske økonomi vil bremse lidt op i 2017 på grund af øget usikkerhed omkring, hvilke handelsaftaler briterne kan få forhandlet på plads, skriver Kim Blindbæk, der er makroanalytiker hos Sydbank, i en kommentar til tirsdagens inflationstal.



- Samtidig bliver forbrugerne ramt af stigende inflation, der vil udhule købekraften og svække det private forbrug, fortsætter han.



Netop det vil ifølge chefstrateg Frederik Engholm i Nykredit føles meget anderledes for den enkelte britiske borger i forhold til den enkelte britiske virksomhed.



- Mens industrien kan nyde godt af den svage valuta via bedre konkurrenceevne, så er udhulningen af købekraften en af de negative konsekvenser, som den almindelige brite vil føle som konsekvens af brexit, skriver Frederik Engholm i en kommentar.



OLIEPRISER TRÆKKER INFLATIONEN OP



En af de tungtvejende årsager til den stigende inflation i Storbritannien, der i januar gik frem fra stigninger på 1,6 pct. i december, er et løft til oliepriserne, der i januar var markant højere end et år tidligere.



- Inflationen stiger blandt andet, fordi det britiske pund er svækket markant på grund af usikkerhed efter EU-afstemningen i juni. Inflationen bliver dog også trukket op af højere oliepriser. Faktisk var brændstofpriserne over 20 pct. højere i januar i forhold til året får. Det er største stigning siden 2000 og et udtryk for, at oliepriserne er steget markant i forhold til starten af 2016, skriver Kim Blindbæk.



Og stigningerne vil altså fortsætte, lyder vurderingen.



- Bank of England vurderer – på linje med os – at inflationen vil fortsætte med at stige i de kommende måneder og passere inflationsmålsætningen på 2 pct. om få måneder. Bank of England vurderer, at inflationen vil toppe i andet kvartal 2018, skriver makroanalytikeren.



Kim Blindbæk venter desuden, at Bank of England vil holde sin ledende rente uændret på niveauet 0,25 pct. gennem hele 2017. Han påpeger dog, at meget afhænger af de kommende forhandlinger om brexit og briternes position efterfølgende.



Det næste rentemøde i den britiske centralbank er den 16. marts.



