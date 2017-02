Relateret indhold Tilføj søgeagent Eurostat

Den økonomiske vækst i eurozonen steg med 0,4 pct. i fjerde kvartal i forhold til kvartalet før, hvilket var lidt under økonomernes forventninger, der ifølge Bloomberg lød på 0,5 pct.



Det viser en opgørelse over udviklingen i de sidste tre måneder af 2016, som EU's statistikkontor, Eurostat, har offentliggjort tirsdag.



I slutningen af januar viste et estimat over udviklingen ellers en vækst på 0,5 pct. i fjerde kvartal, men det er altså nu blevet justeret ned.



Væksten i bruttonationalproduktet var på 1,7 pct. i forhold til samme kvartal sidste år.



Ifølge Bloomberg News var der ventet en stigning på 1,8 pct., som også var niveauet ved opgørelsen i januar.



