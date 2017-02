Den amerikanske centralbank, Federal Reserve, bør handle hurtigt og forhøje renterne, da der i modsat fald er risiko for, at planen om at gøre det langsomt må droppes.



Det vurderede Dallas Federal Reserve-chef Robert Kaplan mandag ifølge Reuters.



"Jeg tror, at vi skal tage skridt til at fjerne yderligere lempelser fra pengepolitikken. At gøre det tidligt frem for senere vil øge sandsynligheden for, at fremtidige reduktioner i lempelserne kan ske gradvist - det vil sige reducere sandsynligheden for, at Fed falder bag om kurven og føler et behov for at fjerne lempelserne hurtigt," noterede Kaplan.



Robert Kaplan har stemmeret i år i Federal Reserves pengepolitiske udvalg, FOMC.



FOMC's næste møde er i marts, men størstedelen af økonomer og analytikere venter ikke, at centralbanken hæver renten før i juni, idet odds for en marts-forhøjelse blot er på 30 pct.



/ritzau/FINANS