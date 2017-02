USA's kreditorer vender Donald Trump ryggen

USA's største udenlandske kreditorer har pludselig fået betænkeligheder ved fortsat at finansiere den amerikanske regerings overforbrug.



Det skriver Bloomberg News, der henviser til det amerikanske finansministeriums seneste opgørelse over udenlandske beholdninger af T-bonds.



Japan, der er USA's tungeste investor, når det gælder statsobligationer, reducerede beholdningen i den højeste takt i næsten fire år i december. Det endda på et tidspunkt hvor de amerikanske papirer er sjældent attraktive.



Og det er ikke kun japanerne, der kaster T-bonds fra sig. Salget accelererer fra Tokyo til Beijing og London med en klar konsensus: Færre udenlandske investorer ønsker at træde ind på de næsten 14.000 mia. dollar store US-Treasury markedet netop nu.



Uanset om der er udsigt til større underskud og mere inflation under præsident Donald Trump eller højere renter fra den amerikanske centralbanks side, vurderes verdens sikreste gældsmarkedet mindre sikkert efter opsvinget i renterne siden november. Og præsident Donald Trumps forkærlighed for at rasle med sablen har gjort det umådeligt meget nemmere for de udenlandske investorerne at blive hjemme.



"Det kan være sværere end normalt for japanske investorer at investere i statsobligationer og dollar i år på grund af den politiske usikkerhed. T-bondrenterne kan stige hurtigt igen i den nærmeste fremtid, og det vil fortsat afskrække investorerne fra at købe aggressivt ind," vurderer chefstrateg Kenta Inoue fra Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities i Tokyo over for Bloomberg News.



Der er dog ingen tegn på, at de udenlandske investorer vil opgive de amerikanske statspapirer fuldstændigt. Udlandet sidder stadig på 5940 mia. dollar eller omkring 43 pct. af den amerikanske statsgæld.



Men det er et fald fra 56 pct. siden finanskrisen i 2008. Og selv om de indenlandske amerikanske investorer hidtil har været i stand til at opsuge de udenlandske salg, kan et stigende anstrengt forhold til Japan og Kina give bagslag for USA.



For en kontinuerlig reduktion i den udenlandske efterspørgsel kan få varige konsekvenser for USA's evne til at finansiere sig selv billigt, især set i lyset af Donald Trumps ambitiøse planer om at øge udgifterne til infrastruktur, sænke skatterne og sætte "Amerika først".



Ikke mindst Trumps gentagne beskyldning mod Japan og Kina - USA's to største oversøiske kreditorer - samt Tyskland, for at manipulere med deres respektive valutaer for at opnå en i Trumps øjne urimelig fordel i samhandelen, kan blive en torn i øjet på storinvestorerne.



/ritzau/FINANS