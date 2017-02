Den britiske centralbank, Bank of England, har langet en rekordstor bøde ud til Japans største bank. Bøden på 26,8 mio. pund kommer, efter at Bank of Tokyo Mitsubishi har tilbageholdt informationer for myndighederne.



Det skriver Financial Times.



Sagen begyndte i 2014, da den japanske storbank fik revisionsselskabet PwC til at gennemgå bankens transaktioner med Iran, Sudan og Myanmar.



Transaktionerne var i strid med amerikansk lovgivning, hvilket resulterede i en bøde på omkring 315 mio. dollar.



Bank of Tokyo Mitsubishis mellemværende med New York Department of Financial Services skulle have været reporteret til den engelske centralbanks finansielle regulerende enhed, Prudential Regulation Authority (PRA).



Den manglende åbenhed blev torsdag straffet med en bøde på 26,8 mio. pund, hvilket er den største bøde Bank of England nogensinde har givet.



"Vi forventer, at alle selskaber er åbne over for PRA. Vi må håndhæve loven, når selskaber ikke lever op til vores forventninger, siger Sam Woods," ledende medarbejder i PRA, til Financial Times.



Det er meget sjældent, at bøder af denne størrelsesorden bliver givet på grund af mangel på transparens. PRA har i sin tid som finansiel vagthund kun opsnuset ni sager.



/ritzau/FINANS