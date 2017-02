Inflationen når højeste niveau i tre år - men det kan være midlertidigt

De danske forbrugerpriser steg i januar med 0,9 pct. på årsbasis, viser tal fra Danmarks Statistik fredag morgen. Dermed er inflationen på det højeste niveau i tre år.



Ifølge estimater fra fire banker indsamlet af Ritzau Finans var der netop ventet en årsstigningstakt på 0,9 pct.



I december var årsstigningstakten for forbrugerpriserne på 0,5 pct.



"Priserne på tjenester, som udgøres af blandet andet husleje, tandlæge, transport- og kulturtjenester, forsikringer og bankgebyrer steg med 1,3 pct. i januar i forhold til samme måned sidste år. Varer steg 0,4 pct., hvilket er det højeste siden februar 2013. Det er blandt andet højere prisstigninger på benzin og diesel, der trækker årsstigningen på varer op," skriver Danmarks Statistik.



På månedsbasis var forbrugerprisindekset uændret i januar fra december, viser statistikken.



Ifølge cheføkonom i Jyske Bank Niels Rønholt er det dog en midlertidig stigning i inflationen, netop fordi det især er oliepriserne, der trækker op.



"Olieprisen er næsten fordoblet på et år, og benzinpriserne er på det højeste niveau siden august 2015. Uden et generelt tiltagende prispres eller yderligere olieprisstigninger bliver stigningen i inflationen dog midlertidig," skriver han.



Niels Rønholt forventer ikke store olieprisstigninger, men forudsiger en inflation på 1 pct. i 2017.



"Dansk økonomi er i et opsving. Og det burde normalt give højere inflation. Men som bekendt er løn- og prisspiralen i de vestlige økonomier indtil videre mere eller mindre udeblevet," skrievr han.



/ritzau/FINANS