Fed-chef: Renten bør hæves forsigtigt for at undgå igen at sænke

Den amerikanske centralbank bør hæve renten forsigtigt for at beskytte den amerikanske økonomi mod nedadgående risici, der kan tvinge banken til at ændre kurs.



Det siger chefen for den amerikanske centralbanks afdeling i Chicago, Charles Evans, ifølge Bloomberg News.



"Jeg mener, at den korrekte politik er at hæve renten langsomt for at give økonomien tilstrækkelig tid til at opbygge en buffer, så den kan stå imod eventuelt nedadgående chok, som ellers ville kunne få os til at ændre retning (og igen sætte kurs mod nulrente, red.)," siger han.



Charles Evans har stemmeret i den amerikanske centralbank, Federal Reserve, i år.



Han er den første Fed-chef, der udtaler sig efter ugens møde i den rentesættende komite, FOMC, der onsdag lod renten være uændret.



Den amerikanske centralbank holder sit næste møde 14-15. marts.



/ritzau/FINANS