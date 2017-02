Federal Reserve fastholdt renten og gav ingen nye indikationer

Den amerikanske centralbank, Federal Reserve, bød kun på et par mindre ændringer i bankens erklæring fra det pengepolitiske møde.



Det vurderes at afspejle en afventende holdning hos Federal Open Market Committee, der ønsker at se en redegørelse for den kommende finanspolitik under præsident Donald Trump, før der gives klare indikationer om den næste renteforhøjelse.



Det bemærkede en række analytikere i kommentarer til Federal Reserves rentemøde, der afsluttedes onsdag aften.



Federal Reserve fastholdt som ventet renten uændret på 0,50-0,75 pct. og kom ikke med en meddelelse om geninvestering af rentebetalinger på beholdningen af obligationer.



Commerzbank bemærker, at Fed - i lighed med alle andre - venter på en klarificering af, hvordan de ventede omfattende finanspolitiske tiltag vil være, før der skrides til yderligere forhøjelser af renten.



"I øjeblikket har Fed ikke tilstrækkelige oplysninger om finanspolitikken til at kunne bygge det ind i fremskrivningerne. De økonomiske data de seneste uger har ikke skubbet Fed ind på en mere aggressiv vej," skriver Commerzbanks analytiker i et notat, hvori det vurderes, at centralbanken vil vente til juni, før renten hæves igen.



"Efter vores opfattelse vil Fed kun forhøje renten tidligere, hvis det er endegyldig bevist, at enten kerneinflation stiger mere end forventet, eller at arbejdsmarkedet forventes at overophede," skriver Commerzbank.



Hos RDQ Economics vurderes det, at Fed ikke længere ønsker at beskrive investeringerne som "svage" og de markedsbaserede inflationsforventninger "forbliver lave" - bemærkninger som tidligere har indgået i erklæringen, men som nu udeblev.



Til gengæld peges der på, at Federal Reserve tilføjede en erkendelse af, at konjunkturindikatorer for husholdninger og virksomheder er blevet bedre.



RDQ Economics ser intet signal i erklæringen om, at Fed er ved at forberede en forhøjelse af renterne på det næste FOMC-møde i marts, men vurderingen er, at indkommende data kan overbevise rentekomiteen om, at en stigning i marts stadig er relevant.



"Vi forventer, at fredagens jobrapport vil vise, at ledigheden ligger under Feds skøn over fuld beskæftigelse og med en vækst i beskæftigelsen, der er hurtigere end den sandsynlige stigning i erhvervsfrekvensen. CPI-inflationen er ved at tyde på mindst 2,5 pct. i marts," vurderer RDQ Economics.



Den svenske storbank SEB bemærker, at mere information om det nye budget - og den potentielle indvirkning på økonomien - sandsynligvis vil være tilgængelig inden næste FOMC-møde, der finder sted 14.-15. marts.



Men samtidig vurderer SEB, at Federal Reserve sandsynligvis vil fortsætte med at være forsigtig med at stramme pengepolitikken.



Nordea mener, at det faktum, at den amerikanske centralbank ikke gav noget klart signal af den næste renteforhøjelse, tyder på, at medlemmer er fuldt tilfredse med, at markedet forventer den næste renteforhøjelse i juni, som også er Nordeas prognose.



"Det kræver klare beviser for, at enten inflationen stiger mere end forventet, eller at ledigheden er væsentligt under Feds Nairu-estimat (inflationær-effekt, red.) på 4,8 pct., hvis Fed skal hæve satserne i marts," skriver Nordea.



Flere økonomer påpeger også, at fokus nu - ud over indkommende data - er rettet mod Federal Reservechef Janet Yellens halvårlige pengepolitiske tale til kongressen 15. februar.



/ritzau/FINANS