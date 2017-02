Efter et kortvarigt dyk til lige over 0,45 pct. og et par udflugter til 0,48 pct. sluttede renten på den toneangivende danske statsobligation med udløb i 2025 onsdagens handel i 0,47 pct., som var niveauet ved handelsstart og 2 basispoint højere end lukkeniveauet tirsdag eftermiddag.



Dermed afspejlede renten en tiltagende risikovillighed i onsdagens aktiemarked, hvor regnskaber fra mastodonter som Apple, Siemens og Volvo understøttede en positiv stemning, men hvor der også var inspiration at hente i en lille flok nøgletal fra både Europa og fra USA.



For eurozonen viste forventningsindekset for industrien en stigning til 55,2 i januar fra 55,1 måneden før, mens der ifølge Bloomberg News var ventet et uændret indeks. I Storbritannien faldt indekset som ventet til 55,9 fra 56,1 måneden før, mens det tyske indeks lidt skuffende faldt til 56,4 i januar fra 56,6 i december. Her var der ventet et uændret indeks.



Mange nye job i USA



Senere onsdag kom ADP-rapporten fra USA og overraskede med en tilgang på 246.000 nye job i januar mod en ventet stigning på 168.000 job. Og aktivitetsindekset ISM industri viste en stigning til 56,0 for januar mod en ventet mere beskeden stigning til 55,0 fra 54,5 måneden før.



Omvendt skuffede nøgletallet for anlægsinvesteringerne i december med et fald på 0,2 pct. på månedsbasis. Her var estimatet ifølge Bloomberg News en stigning på 0,2 pct.



I den amerikanske centralbank, Federal Reserve, er der rentemøde onsdag aften, og der hersker næsten enighed om, at banken ikke piller ved renten. Blandt 94 økonomer, som Bloomberg News har talt med, venter blot én økonom, at banken hæver renten til 0,75-1 pct. fra 0,5-0,75 pct.



/ritzau/FINANS