Kina: PMI-tal overrasker positivt trods lille fald

De officielle PMI-data fra de kinesiske myndigheder overraskede positivt i januar trods et lille fald i forhold til december.



PMI-indekset for fremstillingsindustrien faldt til 51,3 i januar fra 51,4 måneden før, ifølge de officielle tal fra Kinas statistiske bureau, NBS.



Økonomerne havde estimeret et fald til 51,2 ifølge et estimat fra Bloomberg.



Målingen fra det private analysehus Caixin offentliggøres torsdag.



For aktiviteten uden for fremstillingssektoren, PMI non-manufactoring, var den officielle aflæsning i januar 54,6 mod 54,5 i oktober.



PMI-indekset er baseret på en rundspørge blandt virksomheder, og et indeks over 50 indikerer stigende aktivitet, mens et indeks under 50 peger i retning af aftagende aktivitet.



