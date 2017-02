Relateret indhold Artikler

Tilliden til fremtiden i den japanske fremstillingssektor er blevet forbedret i januar. Men forbedringen er dog ikke helt så stor, som det først var indikeret.



Det fremgår af det endelige PMI-indeks fra Markit Economics og Nikkei onsdag morgen.



Det endelige PMI-indeks for den japanske fremstillingssektor viste en værdi på 52,7 i januar mod 52,8 i den første opgørelse og 52,4 i december.



"Den seneste undersøgelse signalerer en yderligere forbedring af driftsbetingelser for japanske producenter. Produktionsordrer og nye ordrer steg solidt med den hurtigste takt i over et år. Virksomhederne er optimistiske for udsigterne i løbet af de næste 12 måneder, og erhvervslivets forventninger er accelereret til det højeste niveau i 31-måneder," siger økonom Amy Brownbill fra Markit Economics i en kommentar.



De officielle PMI-data offentliggøres i løbet af ugen.



