Sydbank: Yellen kan være klar med nyt rentehop til marts

Den amerikanske forbrugertillid faldt en smule i januar, viste ny statistik tirsdag eftermiddag.



Men tilliden er fortsat på et så højt niveau, at der snart kan komme endnu en renteforhøjelse fra den amerikanske centralbank, Federal Reserve, på tale.



Det kommer dog med størst sandsynlighed ikke til at ske på rentemødet i banken i denne uge, og der skal formentlig også flere data til fra blandt andet arbejdsmarkedet, før centralbanken kan føle sig sikker på endnu et renteløft.



"Forbrugertilliden får næppe betydning for rentemødet i den amerikanske forbundsbank onsdag. Fed offentliggør ingen ny prognose på dette rentemøde."



"Vi vurderer dog, at en renteforhøjelse på rentemødet i marts er i spil. Det vil dog kræve, at blandt andet arbejdsmarkedet fortsætter fremgangen. Det afsløres på fredag, hvor arbejdsmarkedsrapporten offentliggøres," siger Kim Blindbæk, der er makroanalytiker hos Sydbank, i en kommentar.



Forbrugertilliden i USA faldt i januar til 111,8 fra 113,3 i december, viste tirsdagens tal. Men det er fortsat et meget højt niveau, og derudover er der fortsat en stribe andre indikatorer, der varsler pæn fremgang i den amerikanske økonomi.



"I øjeblikket er der flere ting, der kører for amerikanerne. Amerikanerne nyder blandt andet godt af fremgang på arbejdsmarkedet, lave renter og stigende boligpriser."



"Det taler – sammen med høj forbrugertillid – for, at forbrugerne også i 2017 vil give et pænt bidrag til den økonomiske vækst i USA. Fremgang hos forbrugerne er særdeles vigtig, da privatforbruget udgør cirka 70 pct. af den amerikanske økonomi," siger Kim Blindbæk.



Han peger på, at det store spørgsmålstegn på markederne netop nu er modtagelsen af politikken fra USA's nyligt tiltrådte præsident, Donald Trump. Men der er ikke umiddelbart noget, der tyder på, at det vil gå ud over forbrugertilliden.



"Vi vurderer, at Trump næppe vil få stor indflydelse på forbrugernes humør. Faktisk er forbrugertilliden steget, siden Trump vandt valget i november," lyder det fra Kim Blindbæk.



