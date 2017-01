Jobparate indvandrere trækker ledigheden opad

Flere og flere personer på integrationsydelse er siden sommer blevet erklæret jobparate.



Og det er en af hovedårsagerne til, at antallet af bruttoledige steg med hele 1300 i december.



Ifølge Danmarks Statistik er det faktiske antal bruttoledige på integrationsydelse steget med 5100 personer siden september.



Det er medvirkende til, at ledighedsprocenten steg fra 4,2 procent til 4,3 procent fra november til december.



Og set i det lys er stigningen faktisk positiv, mener Las Olsen, der er cheføkonom hos Danske Bank.



- Det er ikke et tegn på, at folk får det værre, men måske tværtimod et tegn på, at flere kan tage et arbejde, hvilket er en fordel både for dem selv og for samfundet, skriver han i en kommentar.



Og samme resultat når Nordeas cheføkonom, Helge Pedersen, frem til.



- Den stigende ledighed i december er derfor ikke udtryk for en egentlig opbremsning på arbejdsmarkedet, og der er ingen grund til at vente, at den positive udvikling på arbejdsmarkedet står over for en vending, skriver han.



Overordnet set er bruttoledigheden faldet jævnt fra sommeren 2012 til sommeren 2016, hvor den begyndte at flade ud.



Til gengæld er beskæftigelsen fortsat med at vokse. Antallet af beskæftigede udgjorde i november 2.670.800 personer. Det er 52.200 færre, end da den toppede i marts 2008.



/ritzau/