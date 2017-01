Relateret indhold Tilføj søgeagent Purchasing Managers Index Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter.

De amerikanske indkøbschefers syn på servicesektoren er bedre end ventet.



Det viser den foreløbige opgørelse over PMI service, idet den ligger på indeks 55,1 i januar. Ifølge en rundspørge foretaget af Bloomberg hos økonomerne var der ventet et indeks på 54,4. Måneden før blev der rapporteret om et PMI service-indeks på 53,9.



Samtidig steg det samlede PMI-tal for måneden til indeks 55,4 fra 54,1 måneden før.



/ritzau/FINANS