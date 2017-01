Forbrugerne tror på økonomisk medvind i 2017

Relateret indhold Tilføj søgeagent Danmarks Statistik Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Danmarks Statistik

Efter fire måneder med faldende forbrugertillid er den økonomiske optimismen vendt tilbage.



Danmarks Statistiks opgørelse over forbrugertilliden for januar viser en stigning fra minus 0,3 i december til 4,5 i januar.



Det er blandt andet vurderingen af familiens og Danmarks økonomiske situation i dag, der er med til at trække værdien op denne gang.



På samme måde forventer de adspurgte forbrugere også for første gang siden august, at Danmarks økonomiske situation vil være bedre om et år.



Endelig er forventningen til arbejdsløsheden denne gang, at den er faldet om et år. De seneste tre måneder var tendensen ellers den modsatte.



/ritzau/