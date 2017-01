Rusland og Saudi-Arabien skærer i olieproduktion hurtigere end planlagt

Relateret indhold Tilføj søgeagent OPEC

Sammenslutningen af de olieproducerende lande, OPEC, og Rusland er godt på vej til at opfylde målet om at reducere olieproduktionen med 1,8 millioner tønder olie om dagen.



Ifølge Khalid Al-Falih, olieminister i verdens største olieproducen, Saudi-Arabien, er olieproduktionen nu reduceret med 1,5 millioner tønder olie om dagen svarende til, at 80 pct. af målsætningen om en reduktion på 1,8 millioner tønder olie om dagen, er indfriet.



Aftalen om at mindske olieproduktion er fra 10. december 2016 og trådte i kraft den 1. januar 2017. Aftalen er indgået af de store lande i OPEC, der er Saudi-Arabien, Kuwait, Algeriet og Venezuela, og lande uden for OPEC, der tæller lande som blandt andet Rusland og Oman.



Den mindskede olieproduktion skal gøre op med to års overproduktion af olie, skriver Bloomberg.

“Baseret på de informationer jeg har så ser det ud til, at det er en af de bedste aftaler vi har indgået i lang tid,” siger Khalid Al-Falih ifølge Bloomberg.



Olieprisen steg til det højeste niveau i 18 måneder efter at aftalen var indgået til 58 dollar for en tønde råolie. Siden er prisen faldet lidt i gen og en tønde Brent-olie handles i ca. 51.



Saudi- Arabien har allerede skåret sin olieproduktion med mere end 500.000 tønder olie om dagen og landet har dermed mere end opfyldt sin del af aftalen. Lande som Irak og Venezuela er stadig bagud i forhold til at overholde sine mål for en reduktion i olieproduktionen.