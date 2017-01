Black friday tager en større del af danskernes juleindkøb

En voksende del af danskernes julegaveindkøb foretages allerede i november - i udsalgsdøgnet black friday.



Det tyder den nyeste opgørelse over detailhandlen på. Den viser ifølge Danmarks Statistik, at detailhandlen i december faldt 1,1 procent i forhold til november.



Tallene er sæsonkorrigerede, og julemåneden er stadig årets største handelsmåned, understreger økonom Jens U. Hjarsbech fra Dansk Erhverv.



- At der så var et fald efter sæsonkorrektion, er en indikation af, at black friday er ved at overtage dele af julehandlen fra december til november, siger han i en kommentar.



- Ser vi over hele fjerde kvartal, var der dog en fornuftig stigning på 0,6 procent i forhold til tredje kvartal, tilføjer han.



Ifølge Danmarks Statistik endte julehandlen i butikkerne på samme niveau som i december 2015.



/ritzau/