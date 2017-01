Federal Reserve: Gradvis forhøjelse af renten men stor usikkerhed

Den amerikanske centralbank, Federal Reserve, går ind for en strategi med gradvise forhøjelser af renten. Men udsigterne er usikre og finanspolitikken uklar.



Det var meldingen fra centralbankchef Janet Yellen torsdag i en tale hvor hun samtidig afviste, at Federal Reserve er faldet bag om kurven, når det gælder om at forankre inflationspresset. Samtidig noterede hun dog, at der ikke er råd til at lade økonomien køre for varm.



"Jeg anser det for klogt at justere pengepolitikken gradvist over tid," lød det fra Janet Yellen i talen til Stanford Institute for Economic Policy Research i Californien.



Centralbankchefen vurderede, at lønningerne kun er steget "beskedent", samt at fremstillingssektoren fortsat opererer langt under kapaciteten.



Janet Yellen understregede samtidig den betydelige tvivl, der hersker omkring udsigterne.



Understregningen kom blot en dag før indsættelsen af Donald Trump som USA præsident.



Janet Yellen noterede at fremtidige ændringer i finanspolitikken blot er en af de mange usikkerheder, som Federal Reserve evaluerer, når monetære bevægelser planlægges for de kommende måneder.



Og ikke alene er størrelsen, timingen og sammensætningen af eventuelle ændringer i finanspolitikken uklare, men skønnet over effekten på økonomien varierer også betydeligt.



/ritzau/FINANS