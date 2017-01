Erhvervslivets aktivitetsindeks fra Federal Reserve Bank of Philadelphia for januar viste en stigning til 23,6. Måneden før lå indekset i 21,5.



Økonomerne havde ifølge et estimat indsamlet af Bloomberg ventet et indeks på 15,3.



Federal Reserve Bank of Philadelphia er et af de 12 distrikter under den amerikanske centralbank, Federal Reserve. Hvis indekset er over 0 antyder det, at flertallet af virksomheder i regionen har en positiv forventning til fremtiden.



/ritzau/FINANS