Den Europæiske Centralbank

Den Europæiske Centralbank, ECB , fastholder sit opkøbsprogram for obligationer på 60 mia. euro til og med udgangen af 2017.



Centralbanken valgte i december at udvide opkøbsprogrammet, der hidtil lød på månedlige opkøb af obligationer for 80 mia. euro med udløb i marts 2017. Perioden med opkøb blev forlænget fra april til og med december, men de månedlige opkøb vil i den periode udgøre 60 mia. euro, oplyste ECB .



/ritzau/FINANS