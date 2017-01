Yellen: USA er tæt på målet for beskæftigelse og prisstabilitet

Den amerikanske økonomi er tæt på centralbankens mål om fuld beskæftigelse og stabile priser, og det scenarie ventes at fortsætte med at forbedres.



Det var meldingen fra den amerikanske centralbankchef, Janet Yellen, i en tale til Commonwealth Club i San Francisco onsdag, ifølge Bloomberg News.



"Det er rimeligt at sige, at økonomien er tæt på fuld beskæftigelse, og at inflationen er på vej mod vores mål. Det er rimeligt at reducere niveauet for den monetære politik," lød det fra Yellen, der fortsatte:



"Timingen af den næste renteforhøjelse vil afhænge af, hvordan den reelle økonomi udvikler sig i de kommende måneder."



På det pengepolitiske møde i december anslog Federal Open Market Committee - der er centralbankens pengepolitiske komite - at de vil øge renten med 0,25 pct.point tre gange i år i henhold til komiteens median-forudsigelse.



/ritzau/FINANS