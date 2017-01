De europæiske forbrugerpriser steg med 1,1 pct. i december sammenlignet med samme måned året før. Det viser en opgørelse fra EU's statistikkontor, Eurostat, onsdag formiddag.



Dermed steg priserne helt som ventet, da en række økonomer havde spået en fremgang på præcis 1,1 pct. ifølge Bloomberg News.



Dermed ligger inflation stadig et pænt stykke fra målsætningen hos Den Europæiske Centralbank (ECB), der arbejder på at få tallet op på 2 pct.



På månedsbasis viste udviklingen en stigning på 0,6 pct., hvilket var bedre end ventet af økonomerne, der sigtede efter en stigning på 0,5 pct. i december.



Der er stor forskel på inflationen i de enkelte EU-lande. For eksempel ligger inflationen i Danmark og Grækenland på blot 0,3 pct., mens alle landene i Baltikum har en inflation på over 2 pct.



Den lave inflation forsøger ECB at få op ved at have rekordlave renter og et månedligt opkøbsprogram, hvor der bliver købt obligationer for 60 mia. euro om måneden. Det skal sætte gang i udlånene og forbruget i de europæiske lande.



/ritzau/FINANS