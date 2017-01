Kina: Boligprisernes afkøles for fjerde måned i træk i december

Relateret indhold Tilføj søgeagent Mizuho Securities Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Mizuho Securities

Det kinesiske boligmarked viser fortsat tegn på en afkøling i december, hvor effekten af skrappere krav til køberne for fjerde måned i træk viser sig i statistikken.



Det fremgår af tal fra National Bureau of Statistics i Beijing onsdag morgen.



Priserne på nye boliger steg i 46 af Kinas 70 største byer i november, mens der var prisfald i fire byer og uændrede priser i 20 byer i forhold til måneden før.



I oktober var der stigninger i 55 af Kinas 70 største byer, mens prisfald prægede i 11 byer og priserne var uændrede i fire byer i forhold til måneden før.



Boligpriserne er genstand for stor opmærksomhed hos regeringen i Beijing, der frygter, at en boligboble vil true hele økonomien. Det har ført til lokale ejendomsrestriktionerne for at tøjle de løbske boligpriser.



"Samlet set er markedet nedkølet, selv om salgsvolumen ikke blev reduceret så meget, som vi havde forventet. Det vil tage tid - formentlig adskillige måneder - før køberne mærker den gradvise likviditetsreduktion," siger ejendomsanalytiker Alan Jin fra Mizuho Securities Asia i Hongkong til Bloomberg News.



Boligpriser i Shenzhen, der har været Kinas allervarmeste ejendomsmarked, havde et fald i priserne på 0,4 pct. i december fra november. Det er tredje måned i træk med faldende priser.



Og i Beijing og Shanghai faldt priserne henholdsvis 0,1 og 0,2 pct. efter 20-måneders konstante stigninger frem til november.



