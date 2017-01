UK: Inflationen højere end ventet - men stadig under centralbanks mål

Relateret indhold Tilføj søgeagent Bank of England Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Bank of England

De britiske forbrugerpriser steg i december med 0,5 pct. månedsbasis og med 1,6 pct. i forhold til samme måned sidste år.



Inflationsniveauet er dermed stadig under den britiske centralbanks, Bank of Englands, mål om 2 pct. i årlig inflationstakt, men ikke helt så meget som ventet af finansmarkedet.



Ifølge en rundspørge foretaget af Bloomberg News var konsensus blandt analytikere en årlig inflationstakt på 1,4 pct. og en månedlig fremgang på 0,3 pct.



Nøgletallet for forbrugerpriserne offentliggøres af det britiske statistikkontor, Office for National Statistics.



