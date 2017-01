Trump kaster skygger over Davos trods spirende optimisme

Den globale økonomi er god, aktiekurserne går op, oliepriserne stiger og risikoen for et alvorligt økonomisk tilbageslag i Kina er blevet mindre.



Men forud for Det Verdensøkonomiske Forum i Davos i Schweiz fra 17. til 20. januar er der ikke nogen stærk optimisme at spore hos verdens ledende politikere, økonomer og erhvervsledere.



Det skyldes blandt andet den kommende præsident i USA, mener Jean-Marie Guehenno, som leder tænketanken Den Internationale Krisegruppe.



"Uanset hvordan man opfatter Trump og hans holdninger, er der efter det amerikanske valg en dyb følelse af usikkerhed og uforudsigelighed. Det vil kaste skygger over Davos i lang tid," siger Guehenno.



Trump har medført en frygt for tiltagende spændinger og et giftigt politisk klima.



Ved Det Økonomiske Forum på det eksklusive schweiziske skisportssted var der sidste år udbredt enighed om, at Donald Trump ikke havde en chance for at vinde valget i USA.



Mange regnede det for sikkert, at briterne ville stemme for at blive i EU. Det gjorde de ikke.



Verdens økonomiske elite må tage til efterretning, at der hersker en ny tvivl om hævdvundne principper om globalisering og frihandel.



Moises Naim fra instituttet Carnegie Endowment for International Peace mener, at der er noget voldsomt i vente.



"Der er konsensus om, at noget stort er ved at ske, og at det sker globalt. Og at det måske er noget, som vi aldrig har set tidligere. Men vi ved ikke, hvad der forårsager det. Vi ved ikke, hvordan vi skal håndtere det," siger han.



Der hersker mere end almindelig spænding omkring kommende valg i Holland, Frankrig og Tyskland.



Listen af deltagere ved årets forum er også sigende: Den store attraktion bliver Kinas Xi Jinping, som er den første kinesiske præsident, der deltager i Davos.



Hans tilstedeværelse betragtes som et tegn på Kinas tiltagende betydning i verden, på et tidspunkt hvor Trump lover at gøre USA mindre udfarende under slogans som "America first."



/ritzau/Reuters