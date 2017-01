Stor ubalance i investeringer mellem EU og Kina

Kinesiske investorer spenderede fire gange så meget på opkøb i EU sidste år, som EU-investorer gjorde i Kina. I 2016 blev forskellen endnu større end tidligere, da direkte investeringer fra Kina i EU steg 76 pct.



Det store gab mellem de to markeder vækker kritik, da selskaber fra EU ikke har samme adgang til Kina som omvendt.



Det skriver Financial Times.



Tallene stammer fra en rapport, der er lavet af analysefirmaet Rhodium Group og tænketanken Mercator Institute for China. De rå tal viser direkte kinesiske investeringer på 35,1 mia. euro i EU i 2016, mens EU-investeringerne i Kina var på 7,7 mia. euro.



Ubalancen var særligt udtalt i Tyskland, hvor kinesiske investeringer næsten tidobledes i 2016 i forhold til 2015.



- Den stigende forskel i investeringsstrømmene giver fornyet brændstof til europæernes opfattelse af, at der en fundamental mangel på gensidig forståelse mellem EU og Kina. Kinas interesser stiger meget i sektorer, der fortsat er begrænset for udenlandske investorer i Kina, siger Thilo Hanamann, der er økonom i Rhodium-gruppen, til Financial Times.



/ritzau/FINANS