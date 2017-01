Økonomer: Positive industrital i november trods udsving

Industriproduktionen i Danmark steg med 5,7 pct. i november, viser tal fra Danmarks Statistik onsdag.



Og det er noget mere end ventet.



- Det er en rigtig positiv nyhed, der betyder, at industriproduktionen nu ligger over niveauet fra før finanskrisen ramte i 2008, fremhæver cheføkonom i Nykredit Tore Stramer.



Han påpeger dog, at det hører med til historien, at industriproduktionen er præget af store månedlige udsving.



- Når det er sagt, så er der en klar opadgående tendens i industriproduktionen, understreger han, men finder udviklingen helt naturlig set i lyset af, at det går væsentlig bedre på vores eksportmarkeder, og at kronen er svækket, siden Trump vandt præsidentvalget i USA.



Også Sydbanks makroøkonom Søren V. Kristensen peger på de store udsving og fremhæver, at industriproduktionen de seneste to måneder har været præget af nogle usædvanligt store udsving, hvor først medicinalindustrien og derefter maskinindustrien afveg markant fra tidligere tiders niveauer.



Det sætter også spor i dagens tal ifølge ham. Maskinindustrien steg eksempelvis med markante 30 pct. i løbet af en måned.



Tore Stramer mener dog, at dagens tal må siges at være en rigtig god nyhed, da det giver en klar indikation af, at eksporten nu endelig er på vej op i gear, hvilket betyder, at opsvinget tegner til at blive mere bredt funderet her i 2017.



Den holding deler Søren V. Kristensen.



Sydbank-økonomen hæfter sig særligt ved, at fremgangen er bredt funderet og præger 10 ud af 12 brancher.



- Læg dertil at virksomhederne i øjeblikket er ganske positive, når det kommer til fremtiden, hvor et tiltagende globalt opsving og fortsat stærk indenlandsk efterspørgsel er grundlag for optimisme. Derfor peger det på, at dansk økonomi også i de kommende måneder kan få medvind af en stærk udvikling i industrien, vurderer han.



/ritzau/FINANS