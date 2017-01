Londons fondsbørschef: 232.000 job i fare i forbindelse med brexit

Finansielle topfolk står nu i kø i London for at advare mod, hvad den britiske udmeldelse af EU vil få af konsekvenser for Storbritannien.



Xavier Rolet, der er direktør for London Stock Exchange, advarer i en høring om emnet tirsdag om, at man risikerer, at 232.000 job forsvinder. To tredjedel af dem ligger udenfor London.



Og han bakkes op af folk som bestyrelsesformanden i HSBC Holdings, Douglas Flint, og næstformanden hos Allianz Global Investors, Elizabeth Corley.



De finansielle topfolk har plæderet for en såkaldt "blød brexit", hvor man på en eller anden måde bevarer adgangen til det indre marked så meget som muligt. Men disse håb synes at svækkes - blandt andet efter at den britiske premierminister, Theresa May, i weekenden sagde, at hun blandt andet mener, at kontrol over immigrationen ligger som en højere prioritet end adgangen til fri handel med det øvrige Europa.



"For at opretholde stabilitet kræves det, at man viderefører de eksisterende betingelser for en begrænset periode parallelt med brexitforhandlinger," lyder det fra Xavier Rolet.



Og Douglas Flint opfordrer til at få en overgangsperiode med to til tre års stilstand, der opretholder status quo, uanset resultatet af forhandlingerne. Det skal blandt andet give bankerne tid til at omstrukturere, flytte og uddanne personale.



"Vores kunder forventer, at vi planlægger med, at det værste kan ske," siger formanden for HSBC.



Når artikel 50 udløses, vil Storbritannien formelt starte en toårig proces med at forlade EU.



Før briterne i sommer stemte nej til et fortsat medlemskab af EU lød det fra HSBC, at man ville flytte 1000 ansatte fra London til Paris. Siden da har banken blødt lidt op på truslen og siger nu, at man afventer forhandlingernes udkomme.



/ritzau/FINANS