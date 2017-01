2016 bød på laveste inflation i 63 år

Priserne på danske varer og tjenester stod nærmest i stampe i 2016.



Fra 2015 til 2016 steg det gennemsnitlige forbrugerprisindeks 0,3 procent. Det er det laveste niveau i 63 år, oplyser Danmarks Statistik.



Det overrasker Niels Rønholt, cheføkonom i Jyske Bank, at forbrugerpriserne ikke steg mere, skriver han i en kommentar.



- Det er det laveste niveau siden 1953, hvor inflationen var -0,5 procent. Og det er en spids lavere end de 0,5 procent fra 2015, skriver Niels Rønholt.



- Prisudviklingen har fortsat været svag. Og det har jo været kendetegnende for genopretningsperioden efter finanskrisen. Både herhjemme og i udlandet, tilføjer han.



For danske forbrugere er den lave inflation en god nyhed, fordi lønkronerne dermed rækker længere.



- Den meget lave inflation i 2016 har været godt nyt for mange familier, skriver Louise Aggerstrøm Hansen, privatøkonom i Danske Bank, i en kommentar.



- I 2016 steg lønningerne med omkring to procent, alt efter hvilken statistik man ser på. Det er ikke prangende, men langt højere end inflationen, tilføjer hun.



Ifølge Signe Roed-Frederiksen, cheføkonom i Arbejdernes Landsbank, er det især priserne på varer, der trækker gennemsnittet i forbrugerpriserne ned. Især den lave oliepris har holdt energipriserne nede.



Priserne på tjenester, som for eksempel dækker over husleje, tandlæge, transport og forsikringer, trækker i den anden retning.



- Set over det seneste år er prisen på tjenester samlet set steget 1,0 procent, og det er årsagen til, at vi ikke har set egentlig deflation herhjemme, skriver hun.



Deflation er det modsatte af inflation - altså at priserne falder.



Det er fjerde år i træk, at inflationen sætter bundrekord. I 2013 endte den årlige stigningstakt i forbrugerpriserne på 0,8 procent, i 2014 var tallet 0,6 procent, mens det landede på 0,5 procent i 2015.



/ritzau/