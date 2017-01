Kina: PMI-service viser også fremgang

Forleden overraskede det kinesiske PMI-indeks for fremstillingsindustrien, udarbejdet af Caixin/Markit, positivt med en større stigning end ventet i december til 51,9 fra 50,6 i november, og torsdag er udviklingen blevet suppleret op med tilsvarende tal for servicesektoren, hvor der også kan noteres fremgang.



PMI for servicesektoren er opgjort til 53,4 i december mod 53,1 i november, mens det samlede Caixin PMI er gået frem til 53,5 fra 52,9 i november. Hos Nordea venter senioranalytiker Amy Yuan Zhuang dog ikke, at de stærke tal vil være vedvarende.



"Trods de positive nyheder er vi fortsat forbeholdne i forhold til de kinesiske vækstudsigter i 2017. En stor del af fremgangen, specielt i fremstillingssektoren, kom fra bedringen på husmarkedet og i konstruktionsaktiviteten, som vi venter vil tabe fart i år," skriver Amy Yuan Zhuang i en kommentar.



Hun venter, at PMI for fremstillingssektoren vil toppe inden for få måneder, og at det vil falde til under 50 senere på året.



PMI-indekset er baseret på en rundspørge blandt virksomheder, og et indeks over 50 indikerer stigende aktivitet, mens et indeks under 50 peger i retning af aftagende aktivitet.



/ritzau/FINANS