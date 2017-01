USA-centralbank: Højere tempo i rentestigninger kan blive nødvendigt

Rentekomiteen i den amerikanske centralbank fokuserede på effekten af den potentielle finansielle stimulus på bankens rentemøde i december.



Mange af deltagerne i mødet var bekymrede for, at centralbanken kan blive tvunget til at øge tempoet i rentestigningerne for at afværge højere inflation.



Det fremgår af referatet fra mødet, som er blevet lagt frem onsdag aften.



Næsten alle deltagerne i mødet ”indikerede, at upside-risikoen ved deres forudsigelser af den økonomiske vækst var øget som et resultat af perspektiverne for mere ekspansiv finanspolitik i de kommende år,” fremgik det af referatet ifølge Bloomberg.



Usikkerhed om Trump



Trods den stigende opmærksomhed omkring risikoen for, at finanspolitikken skaber hurtigere vækst end forudset i øjeblikket, så gentog det meste af komiteen, at et gradvist tempo med rentestigninger over de kommende år sandsynligvis vil blive ved med at være passende.



Den tiltrædende præsident Donald Trump har lovet at bruge flere penge på infrastruktur, skattelettelser og reformer af regelsættet, men han har ikke givet mange detaljer om disse politiske mål siden han blev valgt 8. november.



”Deltagerne understregede deres betydelige usikkerhed omkring timingen, størrelsen og sammensætningen af eventuelle fremtidige initiativer inden for finanspolitik og anden økonomisk politik, så vel som omkring hvordan disse politikker kan påvirke udbud og efterspørgsel,” fremgik det af referatet.



Mødet, der fandt sted 13. og 14. december, mundede ud i en rentestigning på et kvart procentpoint.



Uenighed om lav ledighed



Der var uenighed i komiteen om forventningerne til, hvor meget ledigheden i USA kan falde, og om konsekvenserne for inflationen, hvis ledigheden falder markant under centralbankens målsætning.



Mange af mødedeltagerne vurderede, at risikoen for en betragtelig lavere ledighed var steget noget. Alligevel ventede de fleste mødedeltagere at ledighedsraten kun ville falde "beskedent under deres estimater for den normale rate over længere sigt," står der i referatet.