Den amerikanske dollar svækkes over for sine største modparter onsdag eftermiddag, mens der omvendt er rigtig god stemning omkring flere valutaer på de nye markeder grundet mere risikovillighed.



Endelig styrkes også den australske dollar grundet særligt stigende råvarepriser.



Dollar er blevet styrket kraftigt lige siden valget af Donald Trump som USA's kommende præsident i begyndelsen af november, og det nye år blev også indledt med endnu en styrkelse, men onsdag er bevægelsen vendt rundt.



Midt på eftermiddagen koster en euro 1,0440 dollar mod 1,0384 dollar per euro ved dansk lukketid tirsdag. Med styrkelserne har dollar i perioder handlet i det stærkeste niveau siden 2002.



Over for yen svækkes dollar til 117,50 yen per dollar mod 118,03 yen per dollar ved dansk lukketid tirsdag.



Andetsteds styrkes både den brasilianske real og den sydafrikanske rand, der er klart understøttet af en stigende risikovillighed efter årsskiftet.



- Året er startet med en strøm af gode makrohistorier, som har retfærdiggjort mere "risk on" hos investorerne, siger Andrew Milligan, der er chef for global strategi hos Standard Life Investments i Edinburgh, til Bloomberg News.



Den sydafrikanske rand styrkes til 13,6369 per dollar onsdag fra 13,7950 rand per dollar ved dansk lukketid tirsdag, mens real i Brasilien styrkes til 3,2305 real per dollar fra 3,2547 real per dollar tirsdag klokken 17.



Den australske dollar styrkes samtidig til 0,7270 dollar fra 0,7220 dollar per australsk af slagsen klokken 17.00 tirsdag.



/ritzau/FINANS