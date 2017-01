Eurolandene bør droppe den fælleseuropæiske valuta euro og i stedet vende tilbage til et ecu-system, mener den franske præsidentkandidat fra det højrenationalistiske Front National, Marine Le Pen.



Ecu, som var forløber til euroen, var ikke en reel valuta, men i stedet et valutainstrument til at forebygge for store udsving mellem de enkelte medlemsstaternes valutaer.



Hvis Marine Le Pen bliver valgt, vil hun samtidig denominere Frankrigs nationale gæld i en ny national valuta, skriver Reuters.



Le Pen har længe ment, at Frankrig bør droppe euroen, men hun har ikke tidligere givet udtryk for, hvad der skulle erstatte den europæiske valuta.



Første runde af det franske præsidentvalg finder sted 23. april. Anden og afgørende runde er 7. maj.



/ritzau/FINANS