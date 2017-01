Selv om inflationen i eurozonen steg til det højeste niveau i tre år, så er der ingen grund til at tro, at Den Europæiske Centralbank, ECB, sætter renten op snart.



Sådan lyder vurderingen fra Jacob Graven, der er cheføkonom i Sydbank, efter at tallet for forbrugerpriserne i eurozonen er blevet offentliggjort onsdag.



- Vi er overbeviste om, at både ECB og Danmarks Nationalbank holder indlånsrenten negativ hele vejen igennem 2017. ECB vil efter alt at dømme også fortsætte med at købe obligationer for nye penge hele året igennem, skriver Jacob Graven i en kommentar.



Det skyldes, at hovedparten af den stigende inflation i december kan tilskrives, at faldende energipriser i slutningen af 2015 nu falder ud af inflationsberegningen, forklarer Jacob Graven og uddyber:



- Samtidig er energipriserne steget i de seneste måneder, og så længe inflationen kun trækkes op af stigende energipriser, er det ikke at billede af stigende underliggende inflationspres.



Tuuli Koivu, der er seniorøkonom i Nordea, tilslutter sig forventningen om, at den stigende inflation ikke kommer til at ændre ECB's pengepolitik.



Hun forklarer dog, at hvis den nuværende udvikling fortsætter og prispresset gradvist bliver stærkere, så burde det være relativt nemt for ECB at trappe ned.



- Men det vil tage længere tid, før prisudviklingerne kan opretholde sig selv nok til at, der kan komme rentestigninger, konstaterer hun.



