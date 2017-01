USA's fremstillingsaktivitet bedre end ventet

De amerikanske indkøbschefers indeks over aktiviteten i fremstillingsindustrien, ISM, udviklede sig i december stærkere end vente, da det steg/faldt til 54,7 fra 53,2 måneden før.



Ifølge Bloomberg News var konsensus blandt økonomerne et indeks på 53,8. Prisindekset steg samtidig til 65,5 fra 54,5 i november. Her var konsensus en stigning til indeks 55,5.



Samtidig steg de amerikanske anlægsinvesteringer i november med 0,9 pct. i forhold til måneden før, viser tal fra U.S. Census Bureau.



Udviklingen var bedre end ventet, idet der ifølge en rundspørge foretaget af Bloomberg News var ventet en stigning på 0,5 pct.



I oktober steg anlægsinvesteringerne med 0,6 pct. Det var en revidering af det oprindelige tal, som lød på en stigning på 0,5 pct.



