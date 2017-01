Økonomer: Kampen mod lav tysk inflation ikke slut

Den tyske inflation steg mere end ventet i december takket være energipriserne, men det er ikke starten på en vedvarende stigning i kerneinflationen, som vil gøre Den Europæiske Centralbank, ECB, mere høgeagtig.



Sådan lyder vurderingen tirsdag efter offentliggørelsen af de tyske forbrugerpriser.



"Den primære drivkraft bag var en basiseffekt," forklarer Holger Sandte, der er chefanalytiker i Nordea og henviser til, at den stigende inflation i december skyldes, at det kraftige olieprisfald i december 2015 falder ud af inflationsberegningen samtidig med, at olieprisen for nylig er steget til det højeste niveau i 18 måneder.



Og selv om det har løftet inflationen her og nu, så vil den såkaldte basiseffekt svinde ud og vil ikke være i stand til at bevare stigningen i inflationen, mener Holger Sandte.



Cheføkonom Jacob Graven fra Sydbank tilføjer, at den Den Europæiske Centralbank, der i de seneste år har kæmpet med næb og klør for at presse den alt for lave inflation op, må vente med at lade champagnepropperne springe og erklære kampen mod den lave inflation for vundet.



Han forklarer, at man får et bedre billede af det underliggende inflationspres ved at se på inflationen fraregnet energi- og fødevarepriser.



"Og den har frem til november været stabil i eurozonen på under 1 pct.," lyder det.



Ifølge cheføkonomen vil alles øjne på de finansielle markeder onsdag være rettet mod, hvorvidt det kun var den faktiske inflation, der steg kraftigt i eurozonen i december, eller om den underliggende inflation er på vej op, når forbrugerprisestimatet for eurozonen bliver offentliggjort.



"Vi forventer, at inflationen fraregnet energi og fødevarer kun vil stige svagt i eurozonen i det kommende år, da lønstigningerne er små, og den økonomiske vækst er behersket. Det vil få ECB til at holde indlånsrenten negativ og købe obligationer for nye penge hele vejen igennem 2017 – selv om inflationen nu endelig stiger fra de seneste års kritisk lave niveau omkring 0," konstaterer Jacob Graven.



Den foreløbige opgørelse tirsdag viste, at tyske forbrugerpriser steg 1,7 pct. i december sammenlignet med samme måned et år tidligere. Og det var mere end ventet, eftersom økonomer ifølge Bloomberg News havde ventet en stigning på 1,4 pct. på årsbasis.



/ritzau/FINANS