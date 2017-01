Britisk PMI brager forbi forventningerne

Relateret indhold Tilføj søgeagent Purchasing Managers Index Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler

Det britiske PMI over aktiviteten i fremstillingssektoren udviklede sig klart bedre end ventet i december, hvor indekset steg til 56,1 fra 53,6 måneden før.



Det var et godt stykke over økonomernes forventninger ifølge estimater indsamlet af Bloomberg News. De pegede således på en forventning om et indeksfald til 53,3.



Indekset for måneden før blev revideret op fra tidligere rapporteret 53,4.



/ritzau/FINANS