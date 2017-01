Jyske: Opløftende kinesiske pmi-tal giver god start på 2017

Der var stor fremgang i de kinesiske indkøbschefers aktivitetsindeks for industrisektoren i december.



Det viste en opgørelse natten til tirsdag dansk tid - og det lover godt for fremtiden, lyder vurderingen fra Jyske Bank.



Indekset for PMI Industri fra Caixin og Markit viser en stigning i aktiviteten i fremstillingssektoren til 51,9 i PMI-indekset i december fra 50,9 i november. Økonomerne havde ifølge estimater indsamlet af Bloomberg News ventet en fastholdelse af niveauet fra november.



Niveauet er samtidig det højeste siden januar 2013. For et år siden lå indekset i 48,2.



- Det tyder på, at industrien endnu ikke er så hårdt ramt af afmatningen i byggeriet, skriver Tina Winther Frandsen, der er chefanalytiker hos Jyske Bank, i en kommentar.



- Det var en betydeligt bedre start på året end sidste år, hvor indekset faldt og udløste frygt for en hård landing samt bidrog til global uro på aktiemarkederne, fortsætter hun.



Hun henviser til, at spekulationer om knas med den økonomiske vækst i Kina i starten af sidste år skabte stor turbulens og sendte aktiemarkederne på globalt plan i rødt.



Derfor er de gode tal for december, der altså ramte det højeste niveau i omkring fire år, godt nyt. Og det er særligt efterspørgslen i Kina, der har trukket op, mens der ikke var stor hjælp at hente fra udlandet.



- Det var bedre produktion og øget indenlandsk efterspørgsel, der løftede indekset. Prisindeksene viste kraftigt stigende indkøbspriser, mens stigningstakten i salgspriserne aftog lidt. Den udenlandske efterspørgsel var til gengæld stort set uændret, og der er således ikke meget hjælp fra den globale handel eller svækkelsen af den kinesiske valuta, skriver Tina Winther Frandsen.



