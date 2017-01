Kina: PMI når højeste niveau siden januar 2013

Relateret indhold Artikler

Det kinesiske PMI-indeks for fremstillingssektoren fra Caixin Media og Markit Economics viser en overraskende bedring i aktiviteten i december. Det fremgår af PMI-aflæsningen tirsdag morgen.



Aflæsningen fra Caixin og Markit viser en stigning i aktiviteten i fremstillingssektoren til 51,9 i PMI-indekset i december fra 50,9 i november. Det er det højeste niveau siden januar 2013. For et år siden lå indekset i 48,2.



Indeksaflæsningen for produktionen steg til 53,7 - det højeste niveau siden januar 2011 - fra 52,7 i november. Det er sjette måned i træk med fremgang i indekset.



Indekset for nye ordrer nåede det stærkeste niveau siden juli 2014.



