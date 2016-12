Andelen af personer på kontanthjælp, der er kommet i småjob, er på et halvt år steget med 25 procent, viser en analyse. Det skriver Berlingske lørdag.



Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) ser det som et bevis på, at det omstridte kontanthjælpsloft virker.



En analyse fra Beskæftigelsesministeriet viser, at andelen af personer, der arbejder mellem to og 25 timer om ugen ved siden af kontanthjælpen, er steget med 25 procent fra april til september.



Stigningen fra 4750 til 5914 personer er sket i kølvandet på vedtagelsen af det omstridte kontanthjælpsloft og den såkaldte 225-timers-regel i marts.



Selve udsigten, til at kontantjælpsloftet og 225-timers-reglen trådte i kraft, har været nok til at flere kontanthjælpsmodtagere er kommet i småjob, mener ministeren.



"Så stor en stigning på så relativt kort tid må skyldes, at folk begynder at tilpasse sig reglerne, som de ved træder i kraft. Ellers kan man ikke opleve en stigning på 25 procent."



"Vi taler om en markant stigning. Det beviser for mig, at alle de dommedagsscenarier, der blev beskrevet af flere partier, om, at der slet ikke var småjob, at man ville stavnsbinde folk, og at det slet ikke kunne lade sig gøre, ikke holder stik," siger beskæftigelsesministeren til Berlingske.



225-timers-reglen kræver, at man arbejder 225 timer om året ved siden at kontanthjælp, hvis der ikke skal trækkes i ens ydelse. Reglen trådte sammen med kontanthjælpsloftet i kraft i oktober.



Ministerens embedsmænd skriver dog ifølge Berlingske, at man ikke kan konkludere, hvorvidt det stigende antal af kontanthjælpsmodtagere i småjob skyldes jobreformen.



Troels Lund Poulsen mener dog, at der må være en sammenhæng.



"I min verden er jeg ikke et sekund i tvivl om, at når der er så stor en effekt på så kort tid, så må en væsentlig forklaring være de regler, som er blevet lavet om."



"Det ser vi også på alle andre ydelser, der bliver lavet om og tilpasset. Folk tilpasser sig den virkelighed, de lever i," siger Troels Lund Poulsen til avisen.



Ministeren forventer dog først at se den fulde effekt af reglerne i 2017.



